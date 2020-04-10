MSÜ sınav tarihi ertelendi

13 Nisan-1 Mayıs tarihleri arasında yapılacağı duyurulan MSÜ askeri öğrenci aday tercih işlemleri ertelendi.

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Covid-19 salgını nedeniyle 2020 MSÜ Sınavı ÖSYM Başkanlığınca 14 Haziran 2020 tarihine ertelenmiştir. 13 Nisan-01 Mayıs tarihleri arasında yapılacağı duyurulan MSÜ Askeri Öğrenci Aday Tercih İşlemleri ileri bir tarihe ertelendi. Tercih tarihleri ayrıca duyurulacak." ifadelerine yer verildi.