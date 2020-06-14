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  3. MSÜ Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı başladı
14 Haziran 2020 Pazar 10:38 | Son Güncelleme:

MSÜ Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı başladı

MSÜ Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı başladı

Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı (2020-MSÜ) başladı.

ÖSYM tarafından 81 ildeki 94 sınav merkezinde, 451 bin 272 adayın katılımıyla yapılan sınav saat 10.15'te başladı. Adaylar saat 10.00'dan sonra sınav binalarına alınmadı.

Koronavirüs önlemleri kapsamında binalar sınav öncesi detaylı olarak temizlendi ve dezenfekte edildi.

Sınav binalarının bahçelerine, adaylar ve görevliler dışında hiç kimse alınmadı. Sınav binasına girişte, bina içerisinde ve çıkışta adayların sosyal mesafeyi korumaları için görevliler tarafından yönlendirmeler yapıldı.

Bina girişinde adaylara el dezenfektanı uygulandı, maske ve el dezenfektanı dağıtıldı. İsteyen adaylar, kendi maske ve dezenfektanlarıyla sınava girdi.

Giriş belgeleri ve kimlik kontrollerinin temas olmadan yapılması sağlandı.

Sınav evrakı dağıtan görevliler, lateks eldiven kullandı. Sınav salonlarına geçip sıralarına oturan adaylardan isteyenler, maskelerini çıkarabildi.

Adaylara, 120 soru için 135 dakika süre verilecek sınavın sonuçları, 7 Temmuz'da açıklanacak.

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