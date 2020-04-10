MSÜ 2020 ne zaman? MSÜ yeniden mi ertelendi? MSÜ son dakika gelişmeleri

MSÜ son dakika gelişmeleri yakından takip ediliyor. Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı'nın tarihi 29 Mart'tan 3 Mayıs'a ertelenmişti. Ardından MSÜ 2020 tarihi 14 Haziran'a ertelendi. MSÜ son dakika haberine göre Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Tercih İşlemleri ileri bir tarihe ertelendi. Detaylar haberimizde

MSÜ TERCİH İŞLEMLERİ ERTELENDİ

MSB tarafından yapılan açıklama:

Koronavirüs (Covid-19) salgınının ülkemizde yayılmasının önlenmesine yönelik alınan tedbirler kapsamında 2020 Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı (2020 MSÜ) ÖSYM Başkanlığınca 14 Haziran 2020 tarihine ertelenmiştir. Bu kapsamda daha önce 13 Nisan- 01 Mayıs 2020 tarihleri arasında yapılacağı duyurulan Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Tercih İşlemleri ileri bir tarihe ertelenmiş olup, tercih tarihleri bilahare duyurulacaktır.

MSÜ NEDİR?

Milli Savunma Üniversitesi, 31 Temmuz 2016 tarihinde Millî Savunma Bakanlığı’na bağlı olarak kurulan askerî yükseköğretim kurumu.12 Şubat 2017 tarihinde Hava Harp Okulunda yapılan törenle üniversitede eğitim ve öğretime başlanmıştır.

Üniversite bünyesinde Ankara’da Kara Harp Okulu, Tuzla’da Deniz Harp Okulu, Yeşilköy’de Hava Harp Okulu, Balıkesir’de Kara Astsubay Meslek Yüksekokulu, Yalova’da Deniz Astsubay Meslek Yüksekokulu, İzmir’de Hava Astsubay Meslek Yüksekokulu, Ankara’da Bando Astsubay Meslek Yüksekokulu, Kara, Hava ve Deniz Harp Enstitüleri, Atatürk Stratejik Araştırmalar Enstitüsü, Müşterek Harp Enstitüsü, Fatih Harp Tarihi Araştırmaları Enstitüsü, Alparslan Savunma Birimleri Enstitüsü, Barbaros Deniz Bilimleri ve Mühendisliği Enstitüsü, Hezarfen Havacılık ve Uzay Teknolojileri Enstitüsü ve Milli Savunma ve Güvenlik Enstitüsü yer alıyor.