24 Kasım 2020 Salı 20:21 | Son Güncelleme:
MSB'den Türk gemisine aykırı davranış açıklaması
Son Dakika Haberleri.. MSB, Doğu Akdeniz'de Türk ticaret gemisinin uluslararası hukuka aykırı şekilde durdurularak aranmasına ilişkin açıklama yaptı.
Milli Savunma Bakanlığı: Bayrak devleti ve kaptanın rızası olmamasına rağmen, Alman fırkateyninin silahlı ve teçhizatlı arama timi, helikopterle cebren gemiye çıkmıştır.
Milli Savunma Bakanlığı: Başta müttefiklerimiz olmak üzere tüm tarafların uluslararası hukuka, deniz hukukuna ve teamüllere uygun davranmasını bekliyoruz.