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24 Kasım 2020 Salı 20:21 | Son Güncelleme:

MSB'den Türk gemisine aykırı davranış açıklaması

MSB'den Türk gemisine aykırı davranış açıklaması

Son Dakika Haberleri.. MSB, Doğu Akdeniz'de Türk ticaret gemisinin uluslararası hukuka aykırı şekilde durdurularak aranmasına ilişkin açıklama yaptı.

Milli Savunma Bakanlığı: Bayrak devleti ve kaptanın rızası olmamasına rağmen, Alman fırkateyninin silahlı ve teçhizatlı arama timi, helikopterle cebren gemiye çıkmıştır.

Milli Savunma Bakanlığı: Başta müttefiklerimiz olmak üzere tüm tarafların uluslararası hukuka, deniz hukukuna ve teamüllere uygun davranmasını bekliyoruz. 

<p>Kovid-19 aşısı için gönüllü olan Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Kemal

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