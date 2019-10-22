MSB'den teröristlerin çekilme süreciyle ilgili son dakika açıklaması

MSB'den yapılan açıklama şu şekilde:

TSK, 17 Ekim 2019 tarihinde Türkiye ile ABD arasında varılan mutabakat çerçevesinde, PKK/YPG teröristlerinin 120 saat içerisinde bölgeden çıkışını yakından takip etmektedir. Bu kapsamda kesinlikle hiçbir engelleme yapılmadığı gibi bölgeden çıkış faaliyetleri sıkı şekilde ABD’li muhataplarla koordine edilmektedir.

Bu kapsamda şimdiye kadar bölgeden 136 araç çıkış yapmıştır.

ABD ile yapılan mutabakata rağmen PKK/YPG’li teröristlerce 17 Ekim 2019, saat 22.00’den itibaren toplam 42 taciz/ihlal gerçekleştirilmiştir.

Konuyla ilgili ABD askeri yetkilileri ile yakından koordineye devam edilmektedir.