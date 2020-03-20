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  3. MSB'den son dakika İdlib açıklaması: Çekilme haberleri gerçek değil

MSB'den son dakika İdlib açıklaması: Çekilme haberleri gerçek değil

MSB'den son dakika İdlib açıklaması: Çekilme haberleri gerçek değil

Son Dakika Haberleri.. Milli Savunma Bakanlığından yapılan son dakika açıklamasında, "İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'nde planlı konuşlanma ve tertiplenme faaliyetleri sürüyor. Birlik çekilmeleri haberleri gerçeği yansıtmıyor." ifadelerine yer verildi.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'nde planlı konuşlanma ve tertiplenme faaliyetleri sürüyor. Birlik çekilmeleri haberleri gerçeği yansıtmıyor." ifadeli kullanıldı.

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