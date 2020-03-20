MSB'den son dakika İdlib açıklaması: Çekilme haberleri gerçek değil
Son Dakika Haberleri.. Milli Savunma Bakanlığından yapılan son dakika açıklamasında, "İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'nde planlı konuşlanma ve tertiplenme faaliyetleri sürüyor. Birlik çekilmeleri haberleri gerçeği yansıtmıyor." ifadelerine yer verildi.
Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'nde planlı konuşlanma ve tertiplenme faaliyetleri sürüyor. Birlik çekilmeleri haberleri gerçeği yansıtmıyor." ifadeli kullanıldı.>>>>>>>Diğer sondakika haberleri için tıklayınız