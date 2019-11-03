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  3. MSB'den 'sivil unsurlara ateş açıldı' iddialarına yalanlama

MSB'den 'sivil unsurlara ateş açıldı' iddialarına yalanlama

MSB'den 'sivil unsurlara ateş açıldı' iddialarına yalanlama

Milli Savunma Bakanlığından yapılan son dakika açıklamasında "Bölgede olması muhtemel koalisyon ülkeleri ve sivil kuruluşlara ait unsurlara ateş açıldığına ilişkin medyada yer alan haberler gerçeği yansıtmamaktadır" ifadelerini yer verildi.

Milli Savunma Bakanlığından (MSB), Barış Pınarı Harekatı kapsamında keşif-gözetleme, mayın ve el yapımı patlayıcı (EYP) temizlik faaliyetlerine devam edildiği bildirildi. 

BAKANLIKTAN NET YALANLAMA

MSB'den Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin açıklama yapıldı.

Açıklamada, "Barış Pınarı Harekatı kapsamında birliklerimizce keşif-gözetleme ve mayın/EYP temizlik faaliyetlerine devam edilmektedir. Bölgede olması muhtemel koalisyon ülkeleri ve sivil kuruluşlara ait unsurlara ateş açıldığına ilişkin medyada yer alan haberler gerçeği yansıtmamaktadır." ifadelerine yer verildi.  

(AA)

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