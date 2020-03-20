MSB'den sağlık çalışanlarına teşekkür paylaşımı
Milli Savunma Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından, sağlık çalışanlarımıza yönelik bir teşekkür klibi yayınlandı.
Milli Savunma Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından, koronavirüsle mücadelede büyük bir fedakarlık gösteren sağlık çalışanlarımıza yönelik bir teşekkür klibi yayınlandı.
Paylaşımda ayrıca şu ifadelere yer verildi:
"Tüm dünyanın zorlu bir süreçten geçtiği şu günlerde kahramanca ve fedakarca görevini yaparak tüm milletimize can veren sağlık çalışanlarımıza teşekkür ediyor, Millî Savunma Bakanlığı olarak alkışlıyoruz."
Tüm dünyanın zorlu bir süreçten geçtiği şu günlerde kahramanca ve fedakarca görevini yaparak tüm milletimize can veren sağlık çalışanlarımıza teşekkür ediyor, Millî Savunma Bakanlığı olarak alkışlıyoruz. ������ pic.twitter.com/qKjiSkQEHO— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) March 20, 2020