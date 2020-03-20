MSB'den sağlık çalışanlarına teşekkür paylaşımı

Milli Savunma Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından, koronavirüsle mücadelede büyük bir fedakarlık gösteren sağlık çalışanlarımıza yönelik bir teşekkür klibi yayınlandı.

Paylaşımda ayrıca şu ifadelere yer verildi:

Tüm dünyanın zorlu bir süreçten geçtiği şu günlerde kahramanca ve fedakarca görevini yaparak tüm milletimize can veren sağlık çalışanlarımıza teşekkür ediyor, Millî Savunma Bakanlığı olarak alkışlıyoruz. ������ pic.twitter.com/qKjiSkQEHO