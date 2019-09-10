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  3. MSB'den ortak kara devriyesi ile ilgili iddialara yalanlama

MSB'den ortak kara devriyesi ile ilgili iddialara yalanlama

MSB'den ortak kara devriyesi ile ilgili iddialara yalanlama

MSB, ABD askerlerinin ortak kara devriyesine PKK/YPG bez parçaları taşıyan araçlarla geldiği iddialarını yalanladı.

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklama şu şekilde:

"Türk Silahlı Kuvvetleri ve ABD Silahlı Kuvvetleri unsurları tarafından 8 Eylül 2019 tarihinde yapılan ilk birleşik kara devriyesi ile ilgili bazı basın yayın organlarında yer alan haber ve fotoğraflara ilişkin  açıklama yapma gereği duyulmuştur. 

Söz konusu haberlerde yer alan birleşik kara devriyesine ABD askerlerinin terör örgütü PKK/YPG bez parçaları taşıyan araçlarla geldiği iddiaları tamamen gerçek dışı olup,  daha önce uluslararası bir haber ajansı tarafından servis edilen görsellerin birleşik kara devriyesi ile bir ilgisi yoktur. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

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