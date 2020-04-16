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  3. MSB'den Milli Dayanışma Kampanyası'na destek açıklaması

MSB'den Milli Dayanışma Kampanyası'na destek açıklaması

MSB'den Milli Dayanışma Kampanyası'na destek açıklaması

Son Dakika Haberleri.. Milli Savunma Bakanlığı sosyal medya hesabından Milli Dayanışma Kampanyası'na yapılan katkı hakkında açıklama yapıldı.


Milli Savunma Bakanlığı, "Cumhurbaşkanımız Sn. Erdoğan’ın öncülüğünde başlatılan Milli Dayanışma Kampanyası’na, personelimizin gönüllü ve bireysel katılımına ilaveten MSB bağlısı ASFAT tarafından 2 milyon TL, MKE tarafından ise 3 milyon TL olmak üzere toplam 5 milyon TL bağış yapılmıştır." ifadesini kullandı.>>>>>>>Diğer sondakika haberleri için tıklayınız

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