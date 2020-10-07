MSB'den Libya açıklaması: Timlerimiz Tacura, Okba, Homs ve Misrata bölgelerindeki mayınları imha ediyor

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Twitter hesabından Libya hakkında açıklamada bulundu.

MSB, Askeri Eğitim, İşbirliği ve Danışmanlık Anlaşması kapsamında Libya’da bulunan EOD, SAS ve PMKİ timlerinin, darbeci Hafter güçlerinin tuzakladığı, siviller için büyük tehlike oluşturan Tacura, Okba, Homs ve Misrata bölgelerindeki mayın/EYP ve patlamamış mühimmatları imha ettiğini açıkladı.