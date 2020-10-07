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  • MSB'den Libya açıklaması: Timlerimiz Tacura, Okba, Homs ve Misrata bölgelerindeki mayınları imha ediyor
07 Ekim 2020 Çarşamba 14:53 | Son Güncelleme:

MSB'den Libya açıklaması: Timlerimiz Tacura, Okba, Homs ve Misrata bölgelerindeki mayınları imha ediyor

MSB'den Libya açıklaması: Timlerimiz Tacura, Okba, Homs ve Misrata bölgelerindeki mayınları imha ediyor

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Askeri Eğitim, İşbirliği ve Danışmanlık Anlaşması kapsamında Libya'da bulunan EOD, SAS ve PMKİ timlerinin, darbeci Hafter güçlerinin tuzakladığı, siviller için büyük tehlike oluşturan Tacura, Okba, Homs ve Misrata bölgelerindeki mayın/EYP ve patlamamış mühimmatları imha ettiğini duyurdu.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Twitter hesabından Libya hakkında açıklamada bulundu. 

MSB, Askeri Eğitim, İşbirliği ve Danışmanlık Anlaşması kapsamında Libya’da bulunan EOD, SAS ve PMKİ timlerinin, darbeci Hafter güçlerinin tuzakladığı, siviller için büyük tehlike oluşturan Tacura, Okba, Homs ve Misrata bölgelerindeki mayın/EYP ve patlamamış mühimmatları imha ettiğini açıkladı. 

<p>Editör-Kurgu: Ezgi Aşık / <a href='mailto: ezgi.asik@turkmedya.com.tr'>ezgi.asik@turkmedya.com.tr

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