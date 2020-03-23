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  3. MSB'den 'koronavirüs' açıklaması

MSB'den 'koronavirüs' açıklaması

MSB'den 'koronavirüs' açıklaması

Milli Savunma Bakanlığı koronavirüs ile ilgili yaptığı açıklamada yemekhane, yatakhane gibi ortak kullanım alanlarında ve içtimalarda sosyal mesafe kuralının yerine getirildiğini belirtti.

Milli Savunma Bakanlığı koronavirüs ile ilgili alınan önlemlere yönelik yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

Dünyada ve ülkemizde görülen Koronavirüs salgını nedeniyle; birliklerimizdeki yemekhane, yatakhane gibi ortak kullanım alanlarında ve içtimalarda sosyal mesafe kuralı hassasiyetle yerine getiriliyor. 

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