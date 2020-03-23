MSB'den 'koronavirüs' açıklaması

Milli Savunma Bakanlığı koronavirüs ile ilgili alınan önlemlere yönelik yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

Dünyada ve ülkemizde görülen Koronavirüs salgını nedeniyle; birliklerimizdeki yemekhane, yatakhane gibi ortak kullanım alanlarında ve içtimalarda sosyal mesafe kuralı hassasiyetle yerine getiriliyor.

Türk Silahlı Kuvvetlerine "Kaplan" teslimatı

Kapan-9 Karer Operasyonu başladı