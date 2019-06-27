MSB'den Kara Kuvvetleri için 2228'inci yıl klibi

Klip MSB'nin sosyal medya hesabından "Şanlı tarihimizin şahidi, nice zaferlerimizin mimarı, her zaman asil milletimizin emrinde ve görevinin başında olan Türk Kara Kuvvetlerimizin 2228’inci kuruluş yıl dönümü kutlu olsun." başlığıyla yayınlandı.

Klipte, Kara Kuvvetleri personelinin görevlerinden görüntülere yer verildi.