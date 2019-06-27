Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 5,7775
  • 6,5797
  • 260.268
  • 95.822
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Güncel
    3. >
  3. MSB'den Kara Kuvvetleri için 2228'inci yıl klibi

MSB'den Kara Kuvvetleri için 2228'inci yıl klibi

MSB'den Kara Kuvvetleri için 2228'inci yıl klibi

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Türk Kara Kuvvetlerinin kuruluşunun 2228’inci yılını hazırladığı kliple kutladı. Klipte, Kara Kuvvetleri personelinin görevlerinden görüntülere yer verildi.

Klip MSB'nin sosyal medya hesabından "Şanlı tarihimizin şahidi, nice zaferlerimizin mimarı, her zaman asil milletimizin emrinde ve görevinin başında olan Türk Kara Kuvvetlerimizin 2228’inci kuruluş yıl dönümü kutlu olsun." başlığıyla yayınlandı.

Klipte, Kara Kuvvetleri personelinin görevlerinden görüntülere yer verildi.

Son dakika haberleri, son dakika haber, son dakika gelişmeleri
Son dakika haberleri

Ünlü çiftten hayranlarını üzen haber...
Ünlü çift İtalya'da aşk tazeliyor
Ünlü oyuncu Kenan İmirzalıoğlu geri mi dönüyor?
Velayet artık İnci'de
Fahriye Evcen'in eşi Burak Özçivit bakın ilk hangi dizide karşımıza çıkmıştı!

İstanbul´da Günün Kahramanı! Bebeği Havada Yakaladı...

İşsizlik maaşı için şart koşulan 120 günlük 'prim ödeyerek sürekli çalışma' maddesi değiştiriliyor

Hangi emekli ne kadar zam alacak? İşte taban maaşlar

Kim Milyoner Olmak İster'de geceye damgasını vuran soru! Herkes şaştı kaldı!