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  3. MSB'den 'Güvenli Bölge' açıklaması! 'İddialar doğru değil'

MSB'den 'Güvenli Bölge' açıklaması! 'İddialar doğru değil'

MSB'den 'Güvenli Bölge' açıklaması! 'İddialar doğru değil'

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), ABD ile koordineli tesis edilmesi planlanan güvenli bölgeye ilişkin, Türkiye'nin daha önce açıklanan ve halen geçerliliğini koruyan görüşlerinde herhangi bir değişiklik olmadığını bildirdi.

Milli Savunma Bakanlığı'nın Twitter hesabından yapılan açıklamada, Suriye'nin kuzeyinde ABD ile koordineli tesis edilmesi planlanan güvenli bölgeye yönelik olarak son zamanlarda, bazı basın organlarında Türk ve ABD'li yetkililere dayandırıldığı iddia edilen haber ve yorumların gerçeği yansıtmadığı belirtildi.

Açıklamada, "Güvenli bölgeye yönelik olarak, ABD ile koordineli yürütülen faaliyetler MSB tarafından yeri ve zamanı geldiğinde kamuoyuna açıklanmaktadır. Bu kapsamda Türkiye'nin daha önce açıklanan ve halen geçerliliğini koruyan görüşlerinde herhangi bir değişiklik mevcut değildir" ifadesine yer verildi.

 

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