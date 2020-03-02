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  3. MSB'den flaş açıklama! 24 PKK-YPG'li terörist etkisiz hale getirildi

MSB'den flaş açıklama! 24 PKK-YPG'li terörist etkisiz hale getirildi

MSB'den flaş açıklama! 24 PKK-YPG'li terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), "Fırat Kalkanı bölgesine saldırı hazırlığında olan 17 PKK/YPG’li terörist ile Tel Rıfat’tan Zeytin Dalı bölgesine sızma girişiminde bulunan 7 PKK/YPG’li terörist kahraman komandolarımız tarafından başarılı operasyonlarla etkisiz hale getirildi." açıklamasında bulundu. Bakanlık, öğle saatlerinde de Barış Pınarı bölgesinde sızma girişiminde bulunan 32 teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurmuştu.

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