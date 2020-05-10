MSB'den duygulandıran Anneler Günü paylaşımı

MSB'den Anneler Günü'ne özel video

Milli Savunma Bakanlığı, Anneler Günü nedeniyle, asker olan annelerin görüntülerinden oluşan bir video paylaştı.

“Başta kahraman şehit ve gazilerimizin anneleri olmak üzere tüm annelerimizin Anneler Günü kutlu olsun” mesajı ile paylaşılan videoda asker olan annelerin çocukları ile Anneler Günü kutlamalarına yer verildi.