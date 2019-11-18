Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 5,7397
  • 6,3531
  • 271.886
  • 106435
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Güncel
    3. >
  3. MSB'den 20'nci Zırhlı Tugay Komutanlığındaki patlama ile ilgili açıklama

MSB'den 20'nci Zırhlı Tugay Komutanlığındaki patlama ile ilgili açıklama

MSB'den 20'nci Zırhlı Tugay Komutanlığındaki patlama ile ilgili açıklama

MSB, Şanlıurfa'daki 20'nci Zırhlı Tugay Komutanlığı'nda 13 Kasım'da yaşanan patlamanın herhangi bir dış etkiden kaynaklanmadığını açıkladı.

Şanlıurfa’daki 20’nci Zırhlı Tugay Komutanlığı’nda 13 Kasım tarihinde meydana gelen patlama ile ilgili açıklama yapıldı.

 

Şanlıurfa’daki 20’nci Zırhlı Tugay Komutanlığı’nda 13 Kasım tarihinde meydana gelen patlama ile ilgili görüntülere ve görgü tanıklarının beyanlarına dayanarak yapılan ilk inceleme ve değerlendirme sonuçlarına göre, olayın herhangi bir dış etkiden kaynaklanmadığı, mühimmatın mevsimsel değişiklik ve mevcut depolama koşullarından etkilenerek yapısının bozulması sonucunda reaksiyona girmesi nedeniyle meydana gelmiş olabileceği değerlendirilmektedir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.


Pijamalarla evi terk etmiş! İşte ayrılığın perde arkası
'Keşke 10 yıl önce evlenseydik'
Burak Deniz ameliyat oldu
Ünlü oyuncudan tuhaf savunma: Samimiyetim insanlara ters geldi
Şubat ayına kadar yer yok! Rekor açılış
<p>Bakanlığın Twitter hesabından yapılan paylaşımda, ´Terör örgütü PKK/YPG´nin karargah olarak kulla

MSB: Terör Örgütü PKK/YPG´nin Rasulayn´da Zarar Verdiği Okul Onarıldı

İşsizlik maaşı için şart koşulan 120 günlük 'prim ödeyerek sürekli çalışma' maddesi değiştiriliyor

Sanat camiası yasta! İşte duygulandıran 'Yıldız Kenter' paylaşımları

Uçaklarda sürpriz değişiklik: Yeni dönem başlıyor