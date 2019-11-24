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  3. MSB ve İçişleri Bakanlığı açıkladı! PKK'ya ağır darbe

MSB ve İçişleri Bakanlığı açıkladı! PKK'ya ağır darbe

MSB ve İçişleri Bakanlığı açıkladı! PKK'ya ağır darbe

İçişleri Bakanlığı, Muş Şenyayla bölgesinde gerçekleştirilen hava destekli operasyonda, 3 teröristin silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildiğini açıkladı. Milli Savunma Bakanlığı ise Irak kuzeyi Zap bölgesinde bölücü terör örgütü mensubu 3 PKK'lı teröristin, SİHA'lar tarafından etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "İç güvenlik operasyonları kapsamında; Muş Şenyayla bölgesinde, İl Jandarma Komutanlığınca gerçekleştirilen hava destekli operasyonda, 3 terörist silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirilmiştir. Söz konusu Şenyayla-Dorsin terörist grubu; 12 Eylül 2019'da Diyarbakır Kulp ilçesi Agaçkorur köyünde 7 vatandaşımızın şehit edildiği ve 10 vatandaşımızın yaralandığı, EYP'li saldırının sorumlusudur. Bölgede operasyonlar devam etmektedir" denildi.

MSB: IRAK KUZEYİNDE 3 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Irak kuzeyinde terör örgütü PKK’ya yönelik operasyonlar aralıksız devam ediyor. Zap bölgesinde tespit edilen bölücü terör örgütü mensubu 3 PKK'lı terörist daha SİHA'larımız tarafından etkisiz hale getirildi" denildi. 

DHA


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