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  3. MSB: Terör saldırılarına karşı yol kontrol noktaları inşa ediliyor

MSB: Terör saldırılarına karşı yol kontrol noktaları inşa ediliyor

MSB: Terör saldırılarına karşı yol kontrol noktaları inşa ediliyor

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), terör örgütü PKK/YPG'nin bombalı araçlarla masum sivilleri hedef aldığı terör saldırılarına karşı yol kontrol noktalarının inşa edildiğini bildirdi.

MSB'den yapılan açıklamada, güvenli bölge tesisi kapsamında eli kanlı terör örgütü PKK/YPG'nin bombalı araçlarla masum sivilleri hedef aldığı terör saldırılarına karşı yol kontrol noktalarının inşasının südüğü belirtildi.

Açıklamada, bölge halkının huzur ve güvenliği için gerekli her türlü tedbirin alınacağı kaydedildi.

AA


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