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  • MSB: Taciz ateşi açan ve sızma girişiminde bulunan 11 PKK/YPG'li etkisiz hale getirildi
15 Eylül 2020 Salı 11:14 | Son Güncelleme:

MSB: Taciz ateşi açan ve sızma girişiminde bulunan 11 PKK/YPG'li etkisiz hale getirildi

Barış Pınarı ve Fırat Kalkanı bölgelerine taciz ateş ve sızma girişiminde bulunan 11 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getrildi.

Milli Savunma Bakanlığı yaptığı son dakika açıklamasında, Barış Pınarı ve Fırat Kalkanı bölgelerine taciz ateşi açan ve sızma girişiminde bulunan 11 PKK/YPG’li teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

Bakanlığın sosyal medya hesabı Twitter'da yaptığı paylaşımda, "Bölgede huzur ve güven ortamının bozulmasına izin vermeyeceğiz!" ifadeleri kullanıldı.

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