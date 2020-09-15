15 Eylül 2020 Salı 11:14 | Son Güncelleme:
MSB: Taciz ateşi açan ve sızma girişiminde bulunan 11 PKK/YPG'li etkisiz hale getirildi
Barış Pınarı ve Fırat Kalkanı bölgelerine taciz ateş ve sızma girişiminde bulunan 11 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getrildi.
Milli Savunma Bakanlığı yaptığı son dakika açıklamasında, Barış Pınarı ve Fırat Kalkanı bölgelerine taciz ateşi açan ve sızma girişiminde bulunan 11 PKK/YPG’li teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.
Bakanlığın sosyal medya hesabı Twitter'da yaptığı paylaşımda, "Bölgede huzur ve güven ortamının bozulmasına izin vermeyeceğiz!" ifadeleri kullanıldı.