MSB: Taciz ateşi açan ve sızma girişiminde bulunan 11 PKK/YPG'li etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı yaptığı son dakika açıklamasında, Barış Pınarı ve Fırat Kalkanı bölgelerine taciz ateşi açan ve sızma girişiminde bulunan 11 PKK/YPG’li teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

Bakanlığın sosyal medya hesabı Twitter'da yaptığı paylaşımda, "Bölgede huzur ve güven ortamının bozulmasına izin vermeyeceğiz!" ifadeleri kullanıldı.