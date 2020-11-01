MSB: Son bir ayda 134 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), PKK/KCK terör örgütü mensuplarına yönelik operasyonlarda bir ayda 134 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

AA'da yer alan haberde MSB'den yapılan açıklamada, 15 Temmuz 2016'dan bu yana 20 bin 571 personelin ihraç edildiği, 3 bin 551 personel hakkında adli/idari sürecin devam ettiği kaydedildi.

Milli Savunma Bakanlığından (MSB) yapılan açıklamaya göre, MSB Basın Halkla İlişkiler Müşavirliğinde görevli Binbaşı Pınar Kara tarafından bilgilendirme toplantısı gerçekleştirildi. Türk Silahlı Kuvvetleri’nin Türkiye ve Türk halkının güvenliğini sağlamak maksadıyla yurt içi ve yurt dışında PKK/KCK/PYD-YPG başta olmak üzere DEAŞ dahil terör örgütlerine karşı mücadelesini kararlılıkla sürdürdüğünü belirten Kara, "PKK/KCK terör örgütü mensuplarının yurt içine geçişini kısıtlamak, yurt içinde/dışında barınmasını engellemek ve eylem kabiliyetini yok etmek maksadıyla icra edilen operasyonlar neticesinde son bir ayda yurt içinde 56, yurt dışında 78 olmak üzere 134 terörist etkisiz hale getirilmiştir. Teröristler tarafından kullanılan 197 adet silah mevzi, sığınak, barınak, mağara ve depo bulunarak kullanılamaz hale getirilmiş, ayrıca 117 adet EYP tespit edilerek imha edilmiştir" diye konuştu.

Hudut güvenliğinin hudut birlikleri tarafından alınan tedbirler artırılarak 7 gün 24 saat esasına göre sağlandığını kaydeden Kara, "PKK/PYD-YPG terör örgütünün finans kaynaklarından kaçakçılık ve uyuşturucu ile mücadeleye yönelik hudut hattında alınan tedbirler ve icra edilen operasyonlar neticesinde çok sayıda silah, mühimmat ve yasa dışı malzeme ele geçirilmiştir. Ayrıca, Sınır Fiziki Güvenlik Tedbirleri kapsamında Suriye sınırında 832 kilometre, İran sınırında 141 kilometre olmak üzere toplam 973 kilometre Modüler Beton Duvar inşa edilerek hudut emniyet tedbirleri artırılmıştır. Hudut birliklerimizin imkan ve kabiliyetleri sürekli olarak geliştirilerek sınır güvenliğinde etkin tedbirlerin alınması sağlanmaktadır" şeklinde konuştu.

"400 binden fazla Suriyeli evlerine döndü"

Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı ve Barış Pınarı harekatlarıyla terörden temizlenen alanlarda huzur ve istikrarın devamını sağlamak için mayın/EYP temizliği ile hayatın normale döndürülmesine yönelik altyapı ve günlük hayatı destekleme çalışmalarına diğer kamu kurum ve kuruluşlar ile koordineli olarak devam edildiğini anlatan Kara, "Ocak-Eylül 2020 döneminde icra edilen operasyonlarda Barış Pınarı Harekat bölgesinde 813, Zeytin Dalı Harekat Bölgesinde 115, Fırat Kalkanı Harekat bölgesinde 259 mayın ve EYP tespit edilerek etkisiz hale getirilmiştir. İdlib ile ilgili olarak 5 Mart Mutabakatı ile sağlanan ateşkes sonrası bölgenin emniyeti alınmış ve bölgede yaşanan insanlık dramına son verilmiştir. Bugüne kadar 400 binden fazla Suriyeli evlerine, yurtlarına gönüllü, güvenli ve saygın bir şekilde geri dönmüştür" dedi.

"Kalıcı barış ve istikrar Ermenistan’ın Azerbaycan’ın öz topraklarından çekilmesiyle sağlanacak"

Azerbaycan’daki gelişmelerle ilgili açıklamalarda bulunan Kara, şunları kaydetti:

"Bilindiği üzere Ermenistan, 27 Eylül 2020’de başlattığı insanlık dışı saldırılarına 10 Ekim, 18 Ekim ve 26 Ekim’de ilan edilen ateşkeslere rağmen, doğrudan sivilleri ve yerleşim yerlerini, uluslararası hukuka aykırı olarak hedef almak suretiyle devam etmektedir. Bu saldırılarda bugüne kadar Azerbaycan vatandaşlarından 91 sivil hayatını kaybetmiş ve 400 sivil yaralanmıştır. Kalıcı barış ve istikrar, Ermenistan’ın terörist ve paralı askerleri geri göndererek 30 yıldır işgal ettiği Azerbaycan’ın öz topraklarından çekilmesiyle sağlanacaktır. Azerbaycan, bugüne kadar meşru müdafaa hakkı kapsamında kendi kendine yettiğini, topraklarını işgalden kurtarmaya muktedir olduğunu göstermiştir. Azerbaycan Türkü kardeşlerimizin haklı davasında bundan önce olduğu gibi bundan sonra da yanlarında olmaya ve destek vermeye devam edeceğiz."

"20 bin 571 personel ihraç edildi"

Kara, FETÖ ile mücadeleye ilişkin yaptığı açıklamada, "FETÖ ile mücadele ilgili kurumlarla koordineli olarak yeni bilgi, belge ve veriler ışığında kararlılıkla sürdürülmektedir. Bu kapsamda yürütülen soruşturmalar neticesinde 15 Temmuz 2016’dan bugüne kadar toplam 20 bin 571 personel ihraç edilmiş, 3 bin 551 personel hakkında ise adli ve idari süreç devam etmektedir" ifadelerini kullandı.