MSB: Sınıflandırma ve yerleştirme işlemleri ileri bir tarihe ertelendi

Milli Savunma Bakanlığı, koronavirüs tedbirleri kapsamında dış kaynaktan muvazzaf astsubay temini faaliyetlerinin ileri bir tarihe ertelendiğini açıkladı.

Milli Savunma Bakanlığı'ndan alınan koronavirüs tedbirleriyle ilgili bir son dakika açıklaması geldi. Yapılan açıklamada, dış kaynaktan muvazzaf astsubay alımının ertelendiği belirtildi.

İşte Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklama:

"İLERİ TARİHE ERTELENDİ"

"Milli Savunma Bakanlığının (MSB) 2019 yılında Türk Silahlı Kuvvetleri adına yapacağı dış kaynaktan muvazzaf astsubay temini faaliyetleri kapsamında; seçim aşamalarında başarılı olan adayların sınıflandırma ve yerleştirme işlemleri Corona Virüs Salgını ile mücadele tedbirleri kapsamında ileri bir tarihe ertelenmiştir."