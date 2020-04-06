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  3. MSB: Sınıflandırma ve yerleştirme işlemleri ileri bir tarihe ertelendi

MSB: Sınıflandırma ve yerleştirme işlemleri ileri bir tarihe ertelendi

MSB: Sınıflandırma ve yerleştirme işlemleri ileri bir tarihe ertelendi

MSB: Milli Savunma Bakanlığının (MSB) 2019 yılında Türk Silahlı Kuvvetleri adına yapacağı dış kaynaktan muvazzaf astsubay temini faaliyetleri kapsamında; seçim aşamalarında başarılı olan adayların sınıflandırma ve yerleştirme işlemleri Korona Virüs Salgını ile mücadele tedbirleri kapsamında ileri bir tarihe ertelenmiştir.

MSB: "Milli Savunma Bakanlığının (MSB) 2019 yılında Türk Silahlı Kuvvetleri adına yapacağı dış kaynaktan muvazzaf astsubay temini faaliyetleri kapsamında; seçim aşamalarında başarılı olan adayların sınıflandırma ve yerleştirme işlemleri Korona Virüs Salgını ile mücadele tedbirleri kapsamında ileri bir tarihe ertelenmiştir."


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