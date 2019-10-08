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  3. MSB: Şanlı ordumuz güvenli bölge harekatı için hazırdır

MSB: Şanlı ordumuz güvenli bölge harekatı için hazırdır

MSB: Şanlı ordumuz güvenli bölge harekatı için hazırdır

Milli Savunma Bakanlığı: Gücünü asil milletimizden alan TSK, PKK/PYD- YPG-SDG ve DEAŞ gibi terör örgütleri başta olmak üzere her türlü tehdit ve tehlikeye karşı gece gündüz, yaz kış, dağ bayır demeden azim ve kararlılıkla mücadelesini sürdürmektedir. Şanlı ordumuz Güvenli Bölge Harekâtı için hazırdır.

'AZİM VE KARARLILIKLA' VURGUSU

Bakanlığın, resmi Twitter hesabı üzerinden yapılan paylaşımda, şu ifadelere yer verildi:

"Gücünü asil milletimizden alan TSK, PKK/PYD- YPG-SDG ve DEAŞ gibi terör örgütleri başta olmak üzere her türlü tehdit ve tehlikeye karşı gece gündüz, yaz kış, dağ bayır demeden azim ve kararlılıkla mücadelesini sürdürmektedir. Şanlı ordumuz Güvenli Bölge Harekâtı için hazırdır."

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