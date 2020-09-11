11 Eylül 2020 Cuma 10:38 | Son Güncelleme:
MSB paylaştı... TCG Gemlik Fırkateyni ile Libya açıklarında eğitim
Milli Savunma Bakanlığı, sosyal medya hesabından Türk Deniz Görev Grubu faaliyetleri kapsamında Libya açıklarında eğitim icra ettiğini duyurdu.
Doğu Akdeniz'de gerilim artarken Türkiye tatbikat ve eğitimlerini kararlılıkla sürdüyor. Milli Savunma Bakanlığı'ndan (MSB) yapılan son açıklamada Libya açıklarında hava destekli arama kurtarma eğitiminin tamamlandığı belirtildi.
Türk Deniz Görev Grubu faaliyetleri kapsamında Libya açıklarında görev yapan TCG Gemlik Fırkateyni'nde konuşlu helikopter ile yapılan arama kurtarma eğitimin başarıyla tamamlandığı vurgulandı.
Türk Deniz Görev Grubu faaliyetleri kapsamında Libya açıklarında görev yapan TCG GEMLİK Fırkateynimiz ile gemide konuşlu helikopter tarafından denizde arama kurtarma eğitimi icra edildi.#MSB #TSK pic.twitter.com/ficeTPjVlJ— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) September 11, 2020