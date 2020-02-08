MSB paylaştı... Ne fırtına ne kara kış

Bakanlığın, sosyal medya hesaplarından "Bizler kahramanlık ve cesaretin sembolü olan Türk milletinin gücüyüz." başlığıyla paylaşılan videoda, Mehmetçiğin zor iklim ve coğrafya koşularında icra ettiği faaliyetler yer alıyor.

Videoda, "Ne fırtına ne kar ne kış bizi yolumuzdan döndüremez." ifadeleri kullanılıyor.

Bizler Kahramanlık ve Cesaretin Sembolü Olan Türk Milletinin Gücüyüz ????#MSB #TSK pic.twitter.com/DUjrd87nS6 — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) February 8, 2020

(AA)