12 Eylül 2020 Cumartesi 16:54 | Son Güncelleme:
MSB paylaştı: İngiltere ile Doğu Akdeniz'de ortak eğitim
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), TCG Giresun fırkateyni ile İngiliz muhribi HMS Argyll tarafından Doğu Akdeniz'de deniz eğitimleri gerçekleştirildiğini açıkladı.
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), TCG Giresun fırkateyni ile İngiliz muhribi HMS Argyll tarafından Doğu Akdeniz'de deniz eğitimleri gerçekleştirildiğini açıkladı.
Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "TCG Giresun fırkateyni ile İngiliz muhribi HMS Argyll tarafından 11 Eylül 2020 tarihinde Doğu Akdeniz’de deniz eğitimleri gerçekleştirildi" denildi.
TCG GİRESUN fırkateyni ile İngiliz muhribi HMS ARGYLL tarafından 11 Eylül 2020 tarihinde Doğu Akdeniz’de deniz eğitimleri gerçekleştirildi.#MSB #TSK pic.twitter.com/LGN1vN39VU— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) September 12, 2020