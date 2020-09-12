MSB paylaştı: İngiltere ile Doğu Akdeniz'de ortak eğitim

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), TCG Giresun fırkateyni ile İngiliz muhribi HMS Argyll tarafından Doğu Akdeniz'de deniz eğitimleri gerçekleştirildiğini açıkladı.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "TCG Giresun fırkateyni ile İngiliz muhribi HMS Argyll tarafından 11 Eylül 2020 tarihinde Doğu Akdeniz’de deniz eğitimleri gerçekleştirildi" denildi.