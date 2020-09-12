  • $7,4755
  • 8,8596
  • 466.23
  • 1102.7
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
  • Haberler
  • Güncel
  • MSB paylaştı: İngiltere ile Doğu Akdeniz'de ortak eğitim
12 Eylül 2020 Cumartesi 16:54 | Son Güncelleme:

MSB paylaştı: İngiltere ile Doğu Akdeniz'de ortak eğitim

MSB paylaştı: İngiltere ile Doğu Akdeniz'de ortak eğitim

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), TCG Giresun fırkateyni ile İngiliz muhribi HMS Argyll tarafından Doğu Akdeniz'de deniz eğitimleri gerçekleştirildiğini açıkladı.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), TCG Giresun fırkateyni ile İngiliz muhribi HMS Argyll tarafından Doğu Akdeniz'de deniz eğitimleri gerçekleştirildiğini açıkladı.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "TCG Giresun fırkateyni ile İngiliz muhribi HMS Argyll tarafından 11 Eylül 2020 tarihinde Doğu Akdeniz’de deniz eğitimleri gerçekleştirildi" denildi.

<p>  </p>

Taceddin Kutay ile Kafa Konforu

Türkiye'nin yeni nesil yerli silahları

Güvercin drone görenleri şaşırtıyor

Elazığlı üretici devlet desteğiyle diktiği 37 bin ağaçtan badem hasadına başladı

Copyright 2020
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.