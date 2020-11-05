05 Kasım 2020 Perşembe 18:24 | Son Güncelleme:
MSB: Onlar hedefini tam 12'den vurarak yapar
Milli Savunma Bakanlığı, teröristlerin korkulu rüyası keskin nişancıların görüntüsünü sosyal medyadan paylaştı.
Milli Savunma Bakanlığı sosyal medya hesabından paylaştığı keskin nişancılar için "Onlar; görevini sessizce ve tam 12’den vurarak yapar!" notunu düştü.
Bakanlık paylaşımında, "Onlar; görevini sessizce ve tam 12’den vurarak yapar! Kuyumcu hassasiyetiyle hesaplama yaptıktan sonra hedeflerini hatasız ve eksiksiz imha ederler. Onlar bizim kahraman, fedakâr, görünmez ve üstün kabiliyetli keskin nişancılarımız." ifadelerini kullandı.
Onlar; görevini sessizce ve tam 12’den vurarak yapar!— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) November 5, 2020
Kuyumcu hassasiyetiyle hesaplama yaptıktan sonra hedeflerini hatasız ve eksiksiz imha ederler.
Onlar bizim kahraman, fedakâr, görünmez ve üstün kabiliyetli keskin nişancılarımız. pic.twitter.com/qCJN54Ciiw