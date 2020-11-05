MSB: Onlar hedefini tam 12'den vurarak yapar

Milli Savunma Bakanlığı sosyal medya hesabından paylaştığı keskin nişancılar için "Onlar; görevini sessizce ve tam 12’den vurarak yapar!" notunu düştü.

Bakanlık paylaşımında, "Onlar; görevini sessizce ve tam 12’den vurarak yapar! Kuyumcu hassasiyetiyle hesaplama yaptıktan sonra hedeflerini hatasız ve eksiksiz imha ederler. Onlar bizim kahraman, fedakâr, görünmez ve üstün kabiliyetli keskin nişancılarımız." ifadelerini kullandı.