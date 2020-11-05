  • $8,4387
  • 9,979
  • 528.207
  • 1180.02
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
05 Kasım 2020 Perşembe 18:24 | Son Güncelleme:

MSB: Onlar hedefini tam 12'den vurarak yapar

Milli Savunma Bakanlığı, teröristlerin korkulu rüyası keskin nişancıların görüntüsünü sosyal medyadan paylaştı.

Milli Savunma Bakanlığı sosyal medya hesabından paylaştığı keskin nişancılar için "Onlar; görevini sessizce ve tam 12’den vurarak yapar!" notunu düştü.

Bakanlık paylaşımında, "Onlar; görevini sessizce ve tam 12’den vurarak yapar! Kuyumcu hassasiyetiyle hesaplama yaptıktan sonra hedeflerini hatasız ve eksiksiz imha ederler. Onlar bizim kahraman, fedakâr, görünmez ve üstün kabiliyetli keskin nişancılarımız." ifadelerini kullandı.

<h3> ARAMA MOTORLARI TARAFINDAN FARK EDİLMEZ.</h3><p>Deep Web Türkçe karşılığı derin internet d

İnternetin gizli yüzünde neler var?

Türkiye'nin yeni nesil yerli silahları

15 yaşındaki Best Model birincisi Melisa İmrak'tan eleştirilere yanıt

Yağmurlu günlerde ailecek izlenebilecek 5 film

Copyright 2020
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.