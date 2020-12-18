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18 Aralık 2020 Cuma 12:26 | Son Güncelleme:

MSB: NEXUS ACE eğitimi icra edildi

MSB: NEXUS ACE eğitimi icra edildi
AA

Milli Savunma Bakanlığı, Ege Denizi'nin kuzeyinde 8 uçak ile eğitim uçuşu yapıldı.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), NEXUS ACE eğitimleri kapsamında, Ege Denizi'nin kuzeyinde 8 uçak ile eğitim uçuşu yapıldığını bildirdi.

Bakanlığın Twitter adresinden, düzenli olarak gerçekleştirilen NEXUS ACE eğitimleri kapsamında, Ege Denizi'nin kuzeyinde 15 Aralık'ta 1'inci, 3'üncü ve 6'ncı Ana Jet Üs Komutanlıkları tarafından NEXUS ACE 20-35 eğitim uçuşları yapıldığı belirtildi.

Eğitimlere NATO AWACS, Havadan Erken İhbar ve Kontrol Uçağı (HİK) ile iki F-4 ve dört F-16 uçağının katıldığı açıklandı.

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