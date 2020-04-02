MSB: Karadeniz, Ege ve Doğu Akdeniz'de harekata hazırlık eğitimi yapıldı

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, eğitimlerin 30 Mart-01 Nisan arasında gerçekleştirildiği belirtilerek, şu ifadelere yer verildi:

"Eğitimlere; değişik tipte 30 adet savaş gemisi, deniz karakol uçakları, helikopterler, insansız hava araçları, deniz piyade birlikleri, SAT/SAS timleri ile Hava Kuvvetleri Komutanlığından taktik hava gayreti iştirak etmiştir. COVID-19'a karşı aldığı önleyici ve proaktif tedbirler sayesinde Türk Silahlı Kuvvetleri, harekâta hazırlık durumunu, verilecek her türlü görevi icra edebilecek şekilde salgından etkilenmeksizin en üst seviyede idame ettirmektedir."

(DHA)