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  3. MSB: Karadeniz, Ege ve Doğu Akdeniz'de harekata hazırlık eğitimi yapıldı

MSB: Karadeniz, Ege ve Doğu Akdeniz'de harekata hazırlık eğitimi yapıldı

MSB: Karadeniz, Ege ve Doğu Akdeniz'de harekata hazırlık eğitimi yapıldı

Milli Savunma Bakanlığı, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı harekâta hazırlık eğitimlerinin Karadeniz, Ege ve Doğu Akdeniz'de yapıldığını açıkladı.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, eğitimlerin 30 Mart-01 Nisan arasında gerçekleştirildiği belirtilerek, şu ifadelere yer verildi:

"Eğitimlere; değişik tipte 30 adet savaş gemisi, deniz karakol uçakları, helikopterler, insansız hava araçları, deniz piyade birlikleri, SAT/SAS timleri ile Hava Kuvvetleri Komutanlığından taktik hava gayreti iştirak etmiştir. COVID-19'a karşı aldığı önleyici ve proaktif tedbirler sayesinde Türk Silahlı Kuvvetleri, harekâta hazırlık durumunu, verilecek her türlü görevi icra edebilecek şekilde salgından etkilenmeksizin en üst seviyede idame ettirmektedir."

(DHA)


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