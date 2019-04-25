MSB: İzmir'de 1 askerimiz şehit olmuş, 1 askerimiz yaralanmıştır

Milli Savunma Bakanlığı, İzmir'de SAT Özel İhtisas Kursu sırasında tahrip esnasında meydana gelen kaza sonucu 1 askerimizin şehit olduğunu açıkladı.

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada "İzmir'de SAT Özel İhtisas Kursu'nda tahrip eğitimi esnasında meydana gelen kaza sonucu 1 kahraman silah arkadaşımız şehit olmuş, 1 kahraman silah arkadaşımız ise yaralanmıştır" denildi.

İzmir'de SAT Özel İhtisas Kursunda tahrip eğitimi esnasında meydana gelen kazada 1 asker şehit oldu, 1 asker yaralandı.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliğinden yapılan yazılı açıklamada, SAT Özel İhtisas Kursunda tahrip eğitimi esnasında kaza meydana geldiği belirtildi.

Kaza sonucu bir askerin şehit olduğu bir askerin de yaralandığı bildirilen açıklamada, "Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır, yaralanan kahraman silah arkadaşımıza acil şifalar dileriz." ifadelerine yer verildi.