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  3. MSB: İdlib'de bir asker kalp krizi nedeniyle şehit oldu

MSB: İdlib'de bir asker kalp krizi nedeniyle şehit oldu

MSB: İdlib'de bir asker kalp krizi nedeniyle şehit oldu

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Bahar Kalkanı Harekatı kapsamında İdlib bölgesinde görevli bir askerin ilk tespitlere göre kalp krizi geçirmesi nedeniyle şehit olduğunu bildirdi.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Bahar Kalkanı Harekatı kapsamında İdlib bölgesinde görevli bir askerin ilk tespitlere göre kalp krizi geçirmesi nedeniyle şehit olduğunu bildirdi.

AA'nın aktardığı habere göre, Bakanlıktan yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bahar Kalkanı Harekatı kapsamında İdlib bölgesinde görevli bir kahraman silah arkadaşımız birliğinin dün gece icra edeceği pusu, keşif, gözetleme ve emniyet faaliyetlerinin hazırlıkları esnasında ilk tespitlere göre kalp krizi nedeniyle rahatsızlanması sonucu şehit olmuştur. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz."

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