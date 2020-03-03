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MSB: İdlib'de 1 askerimiz şehit oldu

MSB: İdlib'de 1 askerimiz şehit oldu

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), İdlib'de 1 askerin şehit olduğunu, 1 askerin yaralandığını bildirdi.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), İdlib'de 1 askerin şehit olduğunu, 1 askerin yaralandığını bildirdi.

MSB'den yapılan yazılı açıklamada, çatışmaların önlenmesi maksadıyla İdlib bölgesine takviye olarak gönderilen Türk Silahlı Kuvvetleri unsurlarına, rejim unsurları tarafından açılan topçu atışı neticesinde 1 askerin şehit olduğu, 1 askerin yaralandığı belirtildi.

Bölgede tespit edilen hedeflerin derhal ateş destek vasıtalarıyla yoğun şekilde ateş altına alınarak gerekli karşılığın verildiği ve hedeflerin tahrip edildiği kaydedilen açıklamada, "Gelişmeler takip edilmekte ve gerekli tedbirler alınmaktadır. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır, yaralı personelimiz için acil şifalar dileriz." ifadelerine yer verildi.

BAKAN AKAR'DAN BAŞSAĞLIĞI MESAJI

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, İdlib'de topçu atışı saldırısında şehit olan asker için başsağlığı mesajı yayımladı.

Akar, bakanlığın Twitter adresinden, "Sizi toprağa değil, yüreğimize gömdük. Vatan size minnettardır." başlığıyla, Piyade Uzman Onbaşı Mustafa Muhammed Ak'ın fotoğrafını paylaştı.

Bakan Akar, mesajında ise "Silah arkadaşlarımız 2 Mart 2020 tarihinde İdlip bölgesinde düzenlenen topçu atışı saldırısında şehit olmuştur. Kahraman şehidimize şahsım ve Milli Savunma Bakanlığı mensupları adına Allah'tan rahmet, kederli ailelerine ve asil milletimize başsağlığı ve sabır dilerim." ifadelerini kullandı.


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