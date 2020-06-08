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  3. MSB: Hakkari Çukurca'da PKK'ya ait çok sayıda mühimmat ele geçirildi
08 Haziran 2020 Pazartesi 15:18 | Son Güncelleme:

MSB: Hakkari Çukurca'da PKK'ya ait çok sayıda mühimmat ele geçirildi

MSB: Hakkari Çukurca'da PKK'ya ait çok sayıda mühimmat ele geçirildi

Son Dakika Haberleri.. Komandolarımız, her türlü hava ve arazi şartlarında icra ettikleri başarılı operasyonlarla PKK'lı teröristlerin barınma alanı, silah, mühimmat ve tuzakladıkları mayın/EYP'lerin tespit ve imhasına devam ediyor.

Bu kapsamda, Hakkâri/Çukurca’da yapılan arama tarama faaliyetinde terör örgütü PKK’ya ait; iki girişli yaklaşık 30-35 m uzunluğunda yaşam alanı olarak kullanılan bir mağara tespit edildi.

Mağara içerisinde yapılan arama tarama faaliyetlerinde 266 adet Dragunov Mühimmatı ve 1 EYP tespit edilerek imha edildi.

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