MSB: Hakkari Çukurca'da PKK'ya ait çok sayıda mühimmat ele geçirildi
Son Dakika Haberleri.. Komandolarımız, her türlü hava ve arazi şartlarında icra ettikleri başarılı operasyonlarla PKK'lı teröristlerin barınma alanı, silah, mühimmat ve tuzakladıkları mayın/EYP'lerin tespit ve imhasına devam ediyor.
Bu kapsamda, Hakkâri/Çukurca’da yapılan arama tarama faaliyetinde terör örgütü PKK’ya ait; iki girişli yaklaşık 30-35 m uzunluğunda yaşam alanı olarak kullanılan bir mağara tespit edildi.
Kahraman komandolarımızın Hakkâri/Çukurca bölgesinde icra ettikleri kararlı operasyonlar sonucu PKK’lı teröristlerin terk etmek zorunda kaldığı bir mağarada; 1 EYP, 266 Dragunov keskin niş. tf. mühimmatı ve yaşam malzemeleri ele geçirildi.https://t.co/GqWHuEe79O#MSB #TSK pic.twitter.com/R03AgLyJV9— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) June 8, 2020
Mağara içerisinde yapılan arama tarama faaliyetlerinde 266 adet Dragunov Mühimmatı ve 1 EYP tespit edilerek imha edildi.>>>>>>>Diğer sondakika haberleri için tıklayınız