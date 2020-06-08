MSB: Hakkari Çukurca'da PKK'ya ait çok sayıda mühimmat ele geçirildi

Bu kapsamda, Hakkâri/Çukurca’da yapılan arama tarama faaliyetinde terör örgütü PKK’ya ait; iki girişli yaklaşık 30-35 m uzunluğunda yaşam alanı olarak kullanılan bir mağara tespit edildi.

Kahraman komandolarımızın Hakkâri/Çukurca bölgesinde icra ettikleri kararlı operasyonlar sonucu PKK’lı teröristlerin terk etmek zorunda kaldığı bir mağarada; 1 EYP, 266 Dragunov keskin niş. tf. mühimmatı ve yaşam malzemeleri ele geçirildi.https://t.co/GqWHuEe79O#MSB #TSK pic.twitter.com/R03AgLyJV9 — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) June 8, 2020

Mağara içerisinde yapılan arama tarama faaliyetlerinde 266 adet Dragunov Mühimmatı ve 1 EYP tespit edilerek imha edildi.