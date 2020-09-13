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13 Eylül 2020 Pazar 00:17 | Son Güncelleme:

MSB görüntüleri paylaştı... Akdeniz Fırtınası-2020 Tatbikatı devam ediyor

MSB görüntüleri paylaştı... Akdeniz Fırtınası-2020 Tatbikatı devam ediyor
DHA

Milli Savunma Bakanlığı, Şehit Yüzbaşı Cengiz Topel Akdeniz Fırtınası-2020 Tatbikatı Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde başarıyla devam ettiğini ve Tatbikatın "Seçkin Gözlemci Günü"nün yarın icra edileceğini bildirdi.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Şehit Yüzbaşı Cengiz Topel Akdeniz Fırtınası-2020 Tatbikatı'nın, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde devam ettiğini belirterek, tatbikatın Seçkin Gözlemci Günü'nün, yarın gerçekleşeceğini bildirdi.

Şehit Yüzbaşı Cengiz Topel Akdeniz Fırtınası-2020 Tatbikatı'na ilişkin, Bakanlığın Twitter hesabından yapılan paylaşımda, şu ifadelere yer verildi:

"Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanlığı ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı arasında karşılıklı eğitim, iş birliği ve birlikte çalışabilirliği geliştirmek üzere Birleşik, Müşterek ve Fiilî olarak icra edilen Şehit Yüzbaşı Cengiz Topel Akdeniz Fırtınası-2020 Tatbikatı, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinde devam etmektedir. Tatbikatın Seçkin Gözlemci Günü 13 Eylül 2020 Pazar günü (yarın) gerçekleştirilecektir."
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