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  3. MSB görüntüleri paylaştı... 2100'ün üzerinde rejim askeri öldürüldü

MSB görüntüleri paylaştı... 2100'ün üzerinde rejim askeri öldürüldü

MSB görüntüleri paylaştı... 2100'ün üzerinde rejim askeri öldürüldü

Son Dakika Haberleri.. MSB: Esed Rejiminin 2100'ün üzerindeki unsurunu etkisiz hale getiren Kahraman Ordumuz, tespit edilen Rejim hedeflerini başarılı şekilde imha etmeye devam ediyor.

MSB: Esed Rejiminin 2100’ün üzerindeki unsurunu etkisiz hale getiren Kahraman Ordumuz, tespit edilen Rejim hedeflerini başarılı şekilde imha etmeye devam ediyor.

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