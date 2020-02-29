MSB görüntüleri paylaştı... 2100'ün üzerinde rejim askeri öldürüldü
Son Dakika Haberleri.. MSB: Esed Rejiminin 2100'ün üzerindeki unsurunu etkisiz hale getiren Kahraman Ordumuz, tespit edilen Rejim hedeflerini başarılı şekilde imha etmeye devam ediyor.
MSB: Esed Rejiminin 2100’ün üzerindeki unsurunu etkisiz hale getiren Kahraman Ordumuz, tespit edilen Rejim hedeflerini başarılı şekilde imha etmeye devam ediyor.
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Esed Rejiminin 2100’ün üzerindeki unsurunu etkisiz hale getiren Kahraman Ordumuz, tespit edilen Rejim hedeflerini başarılı şekilde imha etmeye devam ediyor.#MSB #TSK pic.twitter.com/xRZlAL7wtC— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) February 29, 2020