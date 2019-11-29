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  3. MSB: Fırat Kalkanı Harekat Bölgesi'nde teröristlerin füzeli saldırısında 2 sivil yaralandı

MSB: Fırat Kalkanı Harekat Bölgesi'nde teröristlerin füzeli saldırısında 2 sivil yaralandı

MSB: Fırat Kalkanı Harekat Bölgesi'nde teröristlerin füzeli saldırısında 2 sivil yaralandı

Milli Savunma Bakanlığı, El Bab’da bombalı araç patlatarak 2 sivili yaralayan teröristlerin aynı bölgedeki Abe köyünde tarlada çalışan 2 sivili de TOW füzesiyle yaraladığını duyurdu.

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Fırat Kalkanı Harekat bölgesindeki huzur ortamını kasteden PKK/YPG’li teröristler masum sivilleri hedef almaya devam ediyor. El Bab’da bombalı araç patlatarak 2 sivili yaralayan teröristler, aynı bölgedeki Abe köyünde tarlada çalışan 2 masum sivili de TOW füzesiyle yaraladı."


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