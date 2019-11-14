Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 5,7708
  • 6,3542
  • 272.911
  • 104088
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Güncel
    3. >
  3. MSB: Edremit Körfezi'nde 51 düzensiz göçmen kurtarıldı

MSB: Edremit Körfezi'nde 51 düzensiz göçmen kurtarıldı

MSB: Edremit Körfezi'nde 51 düzensiz göçmen kurtarıldı

Milli Savunma Bakanlığı, Edremit Körfezi'nde tespit edilen botta 51 düzensiz göçmenin Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri tarafından kurtarıldığını açıkladı.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Planlı keşif gözetleme faaliyeti icra eden Türkiye Cumhuriyeti Gemisi (TCG) Tuzla karakol gemimiz, Edremit Körfezi´nde bir düzensiz göçmen botu tespit ederek, 51 düzensiz göçmenin Sahil Güvenlik Komutanlığı unsurlarınca kurtarılmasını sağladı" denildi.

(DHA)


Bir tepki de Tamer Karadağlı'dan: Neresi yasak?
2 bin dolarlık terlikleri olay oldu!
Sen Anlat Karadeniz final yaptı, hemen imaj değiştirdi
Meral Kaplan ve Seçkin Piriler'in tatsız piştisi!
Şimdi de YouTuber olacak

Başkan Erdoğan´dan ´Mektup´ Açıklaması

İşsizlik maaşı için şart koşulan 120 günlük 'prim ödeyerek sürekli çalışma' maddesi değiştiriliyor

DAEŞ'in hücre evinden oklarına patlayıcı yerleştirilen 'arbalet' silah çıktı

Trakya'daki yaban hayatı görüntülendi