MSB duyurdu: Yeni gelenler 14 gün gözlem altında tutulacak

Milli Savunma Bakanlığı, "Eğitim birliklerine yeni katılanlar ile temel askerlik eğitimlerini tamamlayarak yeni birliklerine katılış yapacak erbaş/erlerin 14 gün süreyle gözetim altında tutulması için gerekli tedbirler alınmaktadır." açıklamasında bulundu.