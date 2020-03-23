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  3. MSB duyurdu: Yeni gelenler 14 gün gözlem altında tutulacak

MSB duyurdu: Yeni gelenler 14 gün gözlem altında tutulacak

MSB duyurdu: Yeni gelenler 14 gün gözlem altında tutulacak

Milli Savunma Bakanlığı, "Eğitim birliklerine yeni katılanlar ile temel askerlik eğitimlerini tamamlayarak yeni birliklerine katılış yapacak erbaş/erlerin 14 gün süreyle gözetim altında tutulması için gerekli tedbirler alınmaktadır." açıklamasında bulundu.

Milli Savunma Bakanlığı, "Eğitim birliklerine yeni katılanlar ile temel askerlik eğitimlerini tamamlayarak yeni birliklerine katılış yapacak erbaş/erlerin 14 gün süreyle gözetim altında tutulması için gerekli tedbirler alınmaktadır." açıklamasında bulundu.


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