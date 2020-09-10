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10 Eylül 2020 Perşembe 18:59 | Son Güncelleme:

MSB duyurdu... Türkiye - Yunanistan askeri heyetleri arasındaki toplantı tamamlandı

MSB duyurdu... Türkiye - Yunanistan askeri heyetleri arasındaki toplantı tamamlandı

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Türkiye ve Yunanistan askeri heyetleri arasındaki NATO karargahında gerçekleştirilen teknik toplantı tamamlandı.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Türkiye-Yunanistan askeri heyetleri arasında "Ayrıştırma Usulleri"nin ele alındığı NATO Karargahındaki teknik toplantının tamamlandığını duyurdu.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, askeri unsurlar arasındaki muhtemel müdahalelerin engellenmesine yönelik tedbirlerin görüşüldüğü toplantıda karşılıklı görüş alışverişinde bulunulduğu belirtildi.

Müteakip toplantının önümüzdeki günlerde icra edilmesinin planlandığı kaydedildi.

<p>Milli Savunma Bakanlığı'nın (MSB) sosyal medya hesabı Twitter'dan yaptığı açıklamada, 'Kuzey Kıbr

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