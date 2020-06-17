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  3. MSB duyurdu: Pençe-Kaplan operasyonu başladı
17 Haziran 2020 Çarşamba 01:15 | Son Güncelleme:

MSB duyurdu: Pençe-Kaplan operasyonu başladı

MSB duyurdu: Pençe-Kaplan operasyonu başladı

Milli Savunma Bakanlığı, "Pençe-Kaplan Operasyonu başladı. Kahraman Komandolarımız Haftanin'de!" açıklamasında bulundu

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Pençe-Kaplan Operasyonu'nun başladığını duyurdu. MSB'den yapılan açıklamada, "Pençe-Kaplan Operasyonu başladı. Kahraman Komandolarımız Haftanin’de" ifadeleri yer aldı.

İHA VE SİHA'LAR BÖLGEDE

Milli Savunma Bakanlığı “Pençe- Kartal” operasyonu ilgili açıklama yaptı. Bakanlıktan yapılan açıklamada, “Halkımızın ve hudutlarımızın güvenliğini tehdit eden PKK ve diğer terörist unsurları etkisiz hale getirmek maksadıyla; Hava Kuvvetleri, ateş destek vasıtaları, ATAK Helikopterleri, İHA ve SİHA’larla desteklenen Komandolarımız, hava hücum harekâtıyla bölgeye intikal etmişlerdir” İfadelerine yer verdi.

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