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17 Eylül 2020 Perşembe 18:11 | Son Güncelleme:

MSB duyurdu... 'Balkan Ülkeleri Özel Kuvvetler Tatbikatı' icra ediliyor

MSB duyurdu... 'Balkan Ülkeleri Özel Kuvvetler Tatbikatı' icra ediliyor

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Romanya'da "Balkan Ülkeleri Özel Kuvvetler Tatbikatı" icra ediliyor.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Romanya'da "Balkan Ülkeleri Özel Kuvvetler Tatbikatı" icra ediliyor.

Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Türkiye, Romanya, Yunanistan, Bulgaristan, Arnavutluk ve Kuzey Makedonya’dan Özel Kuvvet unsurlarının katılımıyla 25 Eylül 2020 tarihine kadar sürecek olan Balkan Ülkeleri Özel Kuvvetler Tatbikatı, Romanya’da gerçekleştiriliyor."
<p>Editör: Eda Cabul</p>

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