Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 6,665
  • 7,3149
  • 341.671
  • 90119
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Güncel
    3. >
  3. MSB duyurdu! 14 terörist etkisiz hale getirildi

MSB duyurdu! 14 terörist etkisiz hale getirildi

MSB duyurdu! 14 terörist etkisiz hale getirildi

Son Dakika Haberleri.. Milli Savunma Bakanlığı, "Fırat Kalkanı bölgesine saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen 14 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi." açıklamasında bulundu

 Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Fırat Kalkanı bölgesine sızma girişiminde bulunan bölücü terör örgütü mensubu 14 PKK/YPG'li teröristin, komando birliklerinin operasyonuyla etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Fırat Kalkanı bölgesine sızma girişiminde bulunan bölücü terör örgütü mensubu 14 PKK/YPG'li terörist, kahraman komandolarımızın başarılı operasyonuyla etkisiz hale getirildi. Bölgede barış ve huzurun sürdürülmesi için her türlü tedbir alınmaya devam edilecek." ifadeleri kullanıldı.

>>>>>>>Diğer sondakika haberleri için tıklayınız

Bakan Fahrettin Koca koronavirüste en çok vaka görülen ili açıkladı!

Bakan Fahrettin Koca koronavirüste en çok vaka görülen ili açıkladı!

Türkiye'nin yeni nesil yerli silahları

Ajda Pekkan'dan lüks villasında korona harekatı

Müslümanların tarihi değiştiren icatları