19 Ekim 2020 Pazartesi 11:06 | Son Güncelleme:
MSB: Dikimevleri ve fabrikalarda üretilen maske sayısı 100 milyonu aştı
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), MKEK, dikimevleri ve fabrikalarda üretilen maske sayısının 100 milyonu aştığını açıkladı.
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), MKEK, dikimevleri ve fabrikalarda üretilen maske sayısının 100 milyonu aştığını açıkladı.
Bakanlık sosyal medya hesabı Twitter'da yaptığı açıklamada şu ifadeye yer verdi:
"Kovid-19’a karşı TSK’nın ve halkımızın maske ihtiyacının karşılanması için yüksek tempoda ve fedakârca çalışan MSB bağlısı MKEK, dikimevleri ve fabrikalarda üretilen maske sayısı 100 milyonu aştı."
#COVID19’a karşı TSK’nın ve halkımızın maske ihtiyacının karşılanması için yüksek tempoda ve fedakârca çalışan MSB bağlısı MKEK, dikimevleri ve fabrikalarda üretilen maske sayısı 100 milyonu aştı.#MSB #TSK pic.twitter.com/kw9AhnSvKo— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) October 19, 2020