01 Eylül 2020 Salı 17:08 | Son Güncelleme:
MSB böyle duyurdu: Mekanın gerçek sahipleri geri geldi
Terörle mücadele kapsamında temizlenen bölgelerde doğal yaşam tekrar canlanıyor. Bu kapsamda Milli Savunma Bakanlığı'nın (MSB) sosyal medyadan paylaştığı videoda, "Mekanın gerçek sahipleri geri geldi. Hakkâri'nin Yüksekova ilçesindeki İkiyaka Dağları, artık doğadaki sevimli dostlarımıza emanet" ifadelerine yer verildi.
Milli Savunma Bakanlığı (MSB) sosyal medya hesabı Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Mekanın gerçek sahipleri geri geldi" ifadelerine yer verildi.
Terörle mücadele sonrası temizlenen bölgeler için, "Türk Silahlı Kuvvetlerimizin kahramanca mücadelesi ve başarılı operasyonları sonucu terörden temizlenen Hakkâri’nin Yüksekova ilçesindeki İkiyaka Dağları, artık doğadaki sevimli dostlarımıza emanet." dendi.