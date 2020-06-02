02 Haziran 2020 Salı 09:33 | Son Güncelleme:
MSB: Barış Pınarı bölgesine sızma girişiminde bulunan 6 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi
Son Dakika Haberleri.. Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı bölgesine sızma girişiminde bulunan 6 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Kahraman komandolarımız, PKK/YPG terör örgütünün Barış Pınarı bölgesine yönelik sızma girişimini bir kez daha önledi. Bölgedeki huzur ve güven ortamını bozmak isteyen 6 PKK/YPG’li terörist daha etkisiz hale getirildi" denildi.