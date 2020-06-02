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  3. MSB: Barış Pınarı bölgesine sızma girişiminde bulunan 6 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi
02 Haziran 2020 Salı 09:33 | Son Güncelleme:

MSB: Barış Pınarı bölgesine sızma girişiminde bulunan 6 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi

MSB: Barış Pınarı bölgesine sızma girişiminde bulunan 6 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi

Son Dakika Haberleri.. Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı bölgesine sızma girişiminde bulunan 6 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Kahraman komandolarımız, PKK/YPG terör örgütünün Barış Pınarı bölgesine yönelik sızma girişimini bir kez daha önledi. Bölgedeki huzur ve güven ortamını bozmak isteyen 6 PKK/YPG’li terörist daha etkisiz hale getirildi" denildi.

MSB paylaştı: 6 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi

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