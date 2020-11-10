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10 Kasım 2020 Salı 10:24 | Son Güncelleme:

MSB, Azerbaycan'ın zaferini kutladı: Kötü günler bitti

MSB, Azerbaycan'ın zaferini kutladı: Kötü günler bitti

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Azerbaycan'ın zaferini kutladı. Bakanlık, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Kötü günler bitti, gün zafer günüdür, kutlu olsun." ifadelerini kullandı.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB),  Azerbaycan'ın zaferini kutladı.

Bakanlık, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

"Azerbaycan Türkü Gardaşlarımız şu Atasözünü iyi bilir: “Kötü günün ömrü az olur!” 30 yıl önce yaşanan acılar bugün son buluyor. Kahraman Gardaşlarımız cenk meydanında gücünü gösterdi ve mertçe savaşarak zafer kazandı. Kötü günler bitti, gün zafer günüdür, kutlu olsun"

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