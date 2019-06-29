Son dakika: MSB açıkladı! İdlib'te son durum
MSB:"Suriye rejim güçleri tarafından İdlib’te bulunan 10 numaralı Gözlem Noktası bölgesine bugün üç top atışı yapılmış, atışlar esnasında RF nezdinde gerekli girişimlerde bulunulması üzerine atışlar sonlanmıştır."
Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklama;
İdlib’de Bulunan Gözlem Noktası Bölgesine Rejim Unsurlarınca Yapılan Top Atışları
Suriye rejim güçlerinin İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesinde kontrol ettiği bölgeden, 10 numaralı Gözlem Noktası bölgesine bugün üç adet top atışı yapılmıştır.
Yapılan saldırıda personel ve malzeme zayiatı meydana gelmemiştir.
Top atışları esnasında sahadaki temsilcileri vasıtasıyla Rusya nezdinde derhal gerekli girişimlerde bulunulması üzerine rejim tarafından yapılan atışlar sonlanmıştır.
Atışların devam etmesi halinde, gerekli karşılık verilecek şekilde hazırlıklar tamamlanmıştır.
Durum yakından takip edilmektedir.
Kamuoyuna saygı ile duyurulur.