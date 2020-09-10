10 Eylül 2020 Perşembe 21:34 | Son Güncelleme:
MSB, Akdeniz Fırtınası-2020 Tatbikatı'ndan fotoğraflar paylaştı
Milli Savunma Bakanlığı, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetiyle ortaklaşa düzenlenen ‘Şehit Yüzbaşı Cengiz Topel Akdeniz Fırtınası-2020' tatbikatından fotoğraflar paylaştı.
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Şehit Yüzbaşı Cengiz Topel Akdeniz Fırtınası-2020 Tatbikatı'ndan fotoğraflar paylaştı.
MSB'den yapılan açıklamada, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde birleşik, müşterek ve fiili olarak icra edilen Şehit Yüzbaşı Cengiz Topel Akdeniz Fırtınası Tatbikatı-2020'nin başarıyla devam ettiği belirtildi.
Bakanlık, tatbikattan yeni fotoğraflar paylaştı.