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10 Eylül 2020 Perşembe 21:34 | Son Güncelleme:

MSB, Akdeniz Fırtınası-2020 Tatbikatı'ndan fotoğraflar paylaştı

MSB, Akdeniz Fırtınası-2020 Tatbikatı'ndan fotoğraflar paylaştı

Milli Savunma Bakanlığı, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetiyle ortaklaşa düzenlenen ‘Şehit Yüzbaşı Cengiz Topel Akdeniz Fırtınası-2020' tatbikatından fotoğraflar paylaştı.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Şehit Yüzbaşı Cengiz Topel Akdeniz Fırtınası-2020 Tatbikatı'ndan fotoğraflar paylaştı.

MSB'den yapılan açıklamada, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde birleşik, müşterek ve fiili olarak icra edilen Şehit Yüzbaşı Cengiz Topel Akdeniz Fırtınası Tatbikatı-2020'nin başarıyla devam ettiği belirtildi.

Bakanlık, tatbikattan yeni fotoğraflar paylaştı.

<p>Milli Savunma Bakanlığı'nın (MSB) sosyal medya hesabı Twitter'dan yaptığı açıklamada, 'Kuzey Kıbr

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