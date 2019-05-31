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  • Son dakika... Pençe Harekâtı kapsamında teröristlerin sığınak ve mühimmat deposu bombalandı
31 Mayıs 2019 Cuma 09:35 | Son Güncelleme: 31 Mayıs 2019 Cuma 10:29

Son dakika... Pençe Harekâtı kapsamında teröristlerin sığınak ve mühimmat deposu bombalandı

Son dakika... Pençe Harekâtı kapsamında teröristlerin sığınak ve mühimmat deposu bombalandı

Pençe Harekatı kapsamında Irak'ın kuzeyindeki Zap bölgesine düzenlenen hava operasyonuyla bölücü terör örgütü PKK tarafından çeşitli amaçlarla kullanılan hedeflerin vurulduğu bildirildi.

Milli Savunma Bakanlığı resmi Twitter hesabından yapılan paylaşımda, Pençe Harekatı kapsamında yürütülen operasyonla koordineli olarak Zap bölgesine düzenlenen hava harekatı sonucunda, bölücü terör örgütü PKK tarafından silah mevzisi, barınak, sığınak ve mühimmat deposu olarak kullanılan hedeflerin vurulduğu kaydedildi.

(AA)

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